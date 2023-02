Giorgetti: "Da domani primo calo delle bollette, a febbraio un'altra riduzione"

“Credo che la politica che abbiamo adottato per le bollette inizia a dare i primi frutti. Domani Arera darà notizia della prima riduzione. Non è il 40% ma siamo vicinissimi e questo è un primo tangibile segnale. Questo già vale per gennaio ma vuol dire che a febbraio ci sarà un'ulteriore riduzione e quindi vuol dire che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficio delle famiglie”. Lo annuncia il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla Regione Lazio, in vista delle prossime regionali.

“Non abbiamo scassato i conti pubblici e aumentato le tasse. Abbiamo fatto una cosa che non ha fatto nessuno” ha poi aggiunto Giorgetti, al tempio di Adriano a Roma, con gli altri ministri della Lega e il candidato governatore.

“Sulla vicenda Ita non posso entrare nei particolari ma una cosa si può dire: credo che sarà una grande operazione industriale e, se andrà in porto, soprattutto con Lufthansa saremo l'hub di riferimento per il Sud del mondo, con una prospettiva di sviluppo che va oltre la dimensione nazionale o continentale” ha detto il titolare di via XX Settembre.