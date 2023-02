Giorgia Meloni: "Alfredo Cospito non è una vittima"

"Una cosa interessante che non si è notata: Cospito nel 1991, già in carcere, decise di fare lo sciopero della fame, e venne graziato. Lo Stato lo ha graziato ed è andato a sparare a della gente. Non stiamo parlando di una vittima, per come la vedo io. È possibile che oggi ritenga che tornando a fare lo sciopero della fame, potrebbe...". La presidente del Consiglio dei ministri, in un'intervista rilasciata a Rete4, ha affrontato la vicenda di Alfredo Cospito, che con i suoi diversi corollari è da giorni al centro del dibattito politico.

“Penso che bisogna fare un po' di chiarezza - ha proseguito - Chi è Alfredo Cospito? È un anarchico, in carcere perché condannato per il reato di strage e perché tra le altre cose ha sparato alle gambe di un dirigente di Ansaldo nucleare. Cospito finisce al 41 bis perché durante la detenzione mandava o trovava il modo di fare arrivare messaggi agli anarchici che erano fuori dicendo ‘continuate la lotta, organizzatevi’”. Il 41 bis "è un istituto preciso - ha aggiunto - che viene preso in considerazione in base alla gravità del reato e alla capacità che si ha di comunicare con l'esterno e se c'è una pericolosità in quella comunicazione. Cospito per questo finisce al carcere duro e comincia a fare lo sciopero della fame non solo perché rifiuta il carcere duro ma anche perché rifiuta l'istituzione del carcere". Ha inoltre fatto notare la premier che "a corredo della situazione" dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, "gli anarchici di vario genere in tutta Europa cominciano a minacciare lo Stato italiano, ad avviare una battaglia contro lo Stato, in forza della quale sono saltate in aria auto di nostri diplomatici, di persone che lavorano per lo Stato. Lo Stato deve indietreggiare o no nel momento in cui è minacciato da gente che dice 'se non togliete il 41 bis, se non togliete Cospito dal 41 bis noi vi facciamo saltare in aria'?".



Prosegue Meloni: "Ho letto ricostruzioni e titoli di giornale in forza dei quali sembra che dipenda da me la decisione, cosa che non è perché dipende da altri canali e ambiti. Alcuni titoli di quotidiani dicevano: 'La Meloni vuole far morire Cospito'. "Leggo anche la dichiarazione di un noto anarchico, Pasquale Valitutti che dice: "Se Alfredo muore, faremo giustizia, colpiremo con le armi rivoluzionarie chi indicheremo come responsabile diretto o indiretto della sua morte". Mi aspettavo che dopo il linguaggio di questi terroristi, i quotidiani che hanno scritto che io voglio far morire Cospito in carcere, prendessero le distanze. Mi ha molto colpito quel silenzio".

Italia hub energetico, occasione da giocare fino in fondo

“L'Italia ha un'occasione e questo governo se la vuole giocare fino in fondo”, ha rivendicato la premier, "l'Europa ha un problema legato all'energia e non può più guardare alla Russia, deve guardare a sud. L'Italia per la sua posizione nel Mediterraneo, può diventare non solo autonoma e forte, ma la porta da cui passare per avere il gas in Europa. Il mio obiettivo è l'Italia come hub energetico europeo". Rispetto al caro-bollette, ha affermato che affrontarlo "era un impegno che ci eravamo presi ed è dove abbiamo investito la maggioranza delle nostre risorse, ampliando abbastanza rispetto a quello che era stato fatto precedentemente. Noi abbiamo allargato molto la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno del governo per poter vedere il prezzo delle bollette scendere. Abbiamo aumentato i crediti di imposta. 30 miliardi di euro ci sono costati queste misure, circa 5 miliardi al mese. Dopodiché abbiamo condotto la battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas che, però, come siamo riusciti a portare a casa, sta dando i suoi risultati. Il prezzo del gas è sceso e sono ottimista: già dalle prossime bollette, soprattutto per chi è nel mercato tutelato, ci sarà un taglio significativo.

Per ora la situazione ci pare in via di miglioramento, ma va sempre monitorata".

Migranti, “vado in in Europa senza il cappello in mano”

"In Europa io vado senza cappello" in mano, è un altro passaggio dell'intervista rilasciata da Meloni, "in questo breve periodo qualcosa è cambiato, perché per la prima volta la Commissione europea dichiara prioritaria la rotta del Mediterraneo centrale. Dice che abbiamo un problema e quel problema va affrontato come soluzione europea", ha aggiunto spiegando che "finora l'Italia è stata un po' abbandonata sulla rotta mediterranea, e non ha funzionato la posizione sostenuta dall'Italia in questi anni. I precedenti governi non erano così attenti su questa materia e mi pare che anche le proposte che si facevano erano sbagliate". Le navi ong? "Noi abbiamo fatto un semplice decreto con cui cerchiamo di far rispettare le regole. L'Italia repubblica delle banane, che si gira dall'altra parte, che è debole con i forti, non c'è più. Viene contestato dalle ong perché loro vogliono fare un'altra cosa: stare anche settimane davanti alle coste africane, aspettare di riempire la nave, e quando è piena allora la portano senza dare conto, nel porto che loro ritengono. Questo si configura più come un servizio di traghetto che di salvataggio. Se li salvi li prendi e subito gli devi trovare una collocazione sicura".

“Stiamo riformando il Reddito di cittadinanza”

Interpellata sulla misura-bandiera di M5s cancellata dal prossimo luglio, Meloni ha detto di avere incontrato il ministro Calderone: "Intendiamo confermare l'assistenza nei confronti di chi oggettivamente non è in condizione di lavorare, anche un over 60 che non ha ancora accesso alla pensione, famiglie con minori a carico che non hanno lavoro. Quelli per cui cambia la questione sono le persone fra 18 e 59 anni senza figli minori a carico. Per loro immaginiamo il percorso di aiutarli a inserirsi nel mercato del lavoro. È un altro impegno molto gravoso ma si possono dare risposte molto importanti".

Ha poi raccontato: "Sono rimasta colpita perché parlando con il ministro degli Interni di immigrazione, ragionavamo del decreto flussi, mi diceva che servivano immigrati per la posa della fibra ottica. C'è il contratto collettivo nazionale, è buono, ma perché prendiamo gli immigrati? Perché, dice Piantedosi, non ci sono italiani che vogliono fare questo lavoro. Si può decidere di non fare un lavoro con tutte le garanzie e un buono stipendio, ma poi non si può chiedere di essere mantenuto dallo Stato con le tasse di chi fa un lavoro che non è quello dei suoi sogni. Una cosa è non accettare lo sfruttamento, un'altra è non lavorare perché si voleva fare un'altra cosa".