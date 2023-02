Media, per Putin un treno blindato e una ferrovia segreta

L’azienda appaltatrice russa “RemStroyService” ha pubblicato una serie di immagini di una stazione ferroviaria segreta a Mosca, dotata di sala conferenze, sala ricevimento, sala riposo VIP e sala per la scorta.

La costruzione di questa stazione era iniziata negli anni ’70, all’apice della Guerra Fredda, destinata al leader sovietico Leonid Brezhnev, ma poi era stata abbandonata.

Con l’inizio della guerra in Ucraina è stata completata e rimodernata con la massima urgenza. Le immagini diffuse dalla “RemStroyService” sono state subito rimosse, ma sono rimaste nell’archivio.

I giornalisti investigativi russi sono riusciti anche a scattare una foto del treno blindato di Putin. È camuffato da un treno standard delle Ferrovie russe, ma si distingue per la presenza sul tetto degli involucri che contengono antenne per telecomunicazioni cifrate.

Il treno ha alta priorità di movimento in modo che Putin possa viaggiare alla massima velocità e senza soste. A bordo ci sarebbe una carrozza presidenziale con camera da letto, ufficio, carrozza per la scorta e personale d’accompagnamento e una carrozza per telecomunicazioni cifrate.