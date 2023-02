Giornata del malato, Schillaci: “Vicino a chi soffre. Impegno per far crescere il Ssn”

"Rivolgo un messaggio di vicinanza a quanti si trovano in una condizione di malattia e alle loro famiglie. È importante che i cittadini abbiano sempre più fiducia nella sanità pubblica. Per questo, insieme agli operatori sanitari, siamo impegnati a far crescere il Servizio Sanitario Nazionale ponendo al centro la persona per garantire un'assistenza sanitaria in linea con i migliori standard di qualità ed efficacia". È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci in occasione della Giornata Mondiale del Malato che si celebra oggi, 11 febbraio.

La ricorrenza, che è arrivata alla 31esimo anno, è stata istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. La Chiesa ricorda oggi l'apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous avvenuta l'11 febbraio 1858 nella grotta di Lourdes, poi sede del più celebre santuario mariano del mondo. Entrata successivamente in un convento come infermiera, la giovane Maria Bernarda morì il 16 aprile 1879 e venne considerata santa. In ricordo dell'apparizione, Giovanni Paolo II istituì nel 1993 la Giornata internazionale del malato.