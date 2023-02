Il 19 febbraio si celebrano i giganti del mare: le balene tra caccia, plastica e spiaggiamenti

Da sempre l’uomo è affascinato dalla maestosità di questo animale che è il più grande tra quelli rimasti sul nostro pianeta: fino a 20 metri di lunghezza; 100 anni di vita media; 2 tonnellate di peso di un cucciolo appena nato; fino a 6 metri l’altezza del suo soffio quando respira; 27 chilometri l’ora la sua velocità in acqua; 26 minuti il tempo di apnea che può sopportare questo cetaceo.

Da "Historia animalium" di Aristotele, passando per "Moby Dick" di Melville fino a "Whale Nation" di Heathcote Williams, vero poema di denuncia, questi cetacei hanno ispirato la letteratura di ogni tempo e colpito per la straordinaria e inaspettata grazia con la quale si muovono: “Un piccolo tratto d’acqua mossa di colore bianco-verdognolo, e qualche rado sbuffo di vapore che vi aleggiava sopra, per poi soffondersi sottovento, come la vaga spuma bianca che s’alza dai marosi” scrive Herman Melville nel suo capolavoro.