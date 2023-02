Giorno del Ricordo, Meloni: "La memoria delle foibe vittima di congiura del silenzio"

Giorgia Meloni, in occasione del Giorno del Ricordo, ribadisce l’impegno a tramandare la memoria nel giorno in cui si commemora l’eccidio degli italiani da parte dei soldati di Tito, avvenuto durante e dopo la Seconda guerra mondiale, una tragedia “per troppi anni vittima di una congiura del silenzio”.

Nel messaggio della presidente Meloni, si legge: "Oggi l'Italia celebra il Giorno del Ricordo e rende il suo tributo ai martiri delle foibe e agli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre per il solo fatto di essere italiani. Centinaia di migliaia di nostri connazionali obbligati a fuggire e che la Nazione, in diverse occasioni, non seppe accogliere come sarebbe stato giusto fare".

"La memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio. La Repubblica ha ricucito questa pagina dolorosa della storia nazionale con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, che istituisce la solennità civile che celebriamo oggi", prosegue nella nota Meloni spiegando come anche l’istituzione del Comitato per le celebrazioni e l’illuminazione della facciata di Palazzo Chigi con il tricolore e la scritta «Io ricordo», prevista da stasera all’alba di domani, siano un modo per onorare questa promessa.