Giovane ucciso con 13 coltellate a Pesaro: ricercato un suo amico

Un amico che diventa killer, è questa la pista intorno a cui lavorano gli inquirenti sul caso di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, ucciso a coltellate nella casa che aveva preso in affitto a inizio febbraio nel centro di Pesaro: ieri sera l'amico, un trentenne, era ospite a cena a casa della vittima nel quartiere del conservatorio Rossini.

Quando gli agenti sono andati a casa per sentirlo non lo hanno trovato: da quanto si è appreso, non è mai rientrato da ieri sera e ora lo cercano in tutta Italia. I due hanno cenato assieme: gli avanzi del cibo sono stati trovati e repertati dalla scientifica e saranno analizzati, così come le diverse altre tracce lasciate dall'aggressore all'interno dell'appartamento e che saranno utili nel prosieguo delle indagini.

Pierpaolo ha aperto la porta al suo assassino, una persona che conosceva e di cui evidentemente si fidava, tanto da cenare insieme. Gli investigatori non hanno rilevato segni di effrazione. Che cosa sia successo durante la serata è ancora oggetto di accertamento, ma le indagini ora convergono verso il 30enne, un uomo con qualche precedente di polizia, a differenza del 27enne, che conduceva una vita molto tranquilla a detta di tutti.

La dinamica

13 sono state le coltellate inferte a Pierpaolo secondo il medico che ha effettuato il primo esame del cadavere. Il 27enne ha cercato di difendersi dai colpi inferti da colui del quale si fidava, quello mortale è stato probabilmente quello che l'ha raggiunto tra collo e spalle. Il ragazzo avrebbe poi provato a salvarsi in bagno dove è stato raggiunto e finito. Qui è stato ritrovato dal fratello questa mattina.

Le indagini

La Squadra Mobile, che conduce le indagini coordinate dal pm Silvia Cecchi della Procura della Repubblica di Pesaro, sta lavorando per ricostruire la rete dei rapporti e individuare un possibile movente, al momento non ancora individuato.

Sono stati sentiti i familiari e gli amici di Panzieri e si sta ancora cercando l'arma del delitto, verosimilmente un coltello: ricerche che hanno interessato i cestini dei rifiuti, un tombino, la grata di una finestra. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per perlustrare i tetti delle case vicine. In un primissimo momento si era pensato a un suicidio, ma questa ipotesi è stata abbandonata quasi subito, di fronte agli elementi che hanno portato ad indagare sull'amico 30enne. Che ora si sarebbe allontanato da Pesaro, forse in treno oppure in automobile, lasciando però qualche traccia nei sistemi di videosorveglianza della città.