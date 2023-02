Le tappone dolomitiche del Giro d'Italia sbarcano a Sanremo

Nei giorni del Festival, Sanremo diventa un centro di attrazione unico in Italia. Anche di incontro di mondi apparentemente lontani. Anche se poi, in fondo, il ciclismo e le sue gesta sono parte del repertorio musicale italiano.

E' per questo che anche Belluno ha scelto Casa Sanremo per presentare le mitiche tappe delle Dolomiti del prossimo Giro d'Italia. Per questo si sono ritrovati il Direttore della Corsa Rosa, Mauro Vegni, e l'ex ciclista Filippo Pozzato.

"Penso che Sanremo sia la miglior vetrina per far vedere quanto di bello abbiamo in Veneto - ha detto Pozzato -, principalmente nella zona delle Dolomiti bellunesi, perché è qualcosa di estremamente speciale. Penso che musica e sport, in questo caso il ciclismo, sia il connubio migliore per mostrare lo splendore del luogo che noi abbiamo la fortuna di vivere e vedere tutti i giorni”.

E proprio la “città dei fiori” significa molto per Pozzato, che ha vinto la grande classica Milano-Sanremo nel 2006. Sanremo è la città in cui giovani artisti dotati di talento possono far esplodere la propria carriera: tema caro all’ex ciclista, oggi impegnato in una difficile valorizzazione del vivaio italiano. Un lavoro che deve fare i conti con troppe difficoltà, a partire dalla sicurezza stradale, ma che è indispensabile se si vuole coltivare la speranza di creare una squadra World Tour in Italia.

"È un bel progetto a cui stiamo lavorando in tanti. Si intravede qualcosa di positivo, per scaramanzia non anticipiamo nulla, ma credo ci siano buone probabilità di riuscire a mettere in piedi qualcosa che faccia crescere talenti italiani. Il sogno è quello di avere una squadra World Tour, ci stiamo lavorando".