Gli Stati Uniti chiedono al Messico l'estradizione di Ovidio Guzman, figlio di El Chapo

Gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta formale al Messico per l'estradizione di Ovidio Guzman, figlio del narcotrafficante Joaquin "El Chapo" Guzman. L'ambasciata Usa ha depositato il fascicolo in cui l'uomo, uno dei leader del cartello di Sinaloa, è accusato di traffico di stupefacenti, ha dettagliato un portavoce del governo che ha chiesto di non essere identificato perché non autorizzato a dichiarare. Guzman Jr., noto con lo pseudonimo di "El Raton", è stato arrestato il 5 gennaio a Culiacan, la città più grande dello stato di Sinaloa, in una maxi operazione costata la vita a 10 militari e 19 sospetti criminali.

Le autorità ritengono che l'uomo, che ha 32 anni, insieme ai fratelli (soprannominati "Los chapitos"), abbia ereditato da "El Chapo" la guida del cartello di Sinaloa. In particolare, Guzman junior è diventato una figura chiave del narcotraffico dopo l'arresto del padre, estradato negli Stati Uniti nel 2017 e condannato all'ergastolo nel 2019 dopo essere stato giudicato colpevole di reati legati al traffico di droga e riciclaggio di denaro. Già nel 2019, El Raton era stato arrestato dalle forze di sicurezza messicane, ma era stato poi rapidamente rilasciato per porre fine alla violenta rivolta della sua banda di narcotrafficanti in una imbarazzante battuta d'arresto per le autorità messicane.

Anche dopo quest'ultimo arresto, le autorità di governo dello Stato di Sinaloa hanno sospeso le attività della pubblica amministrazione e hanno chiesto alla popolazione di non uscire da casa in seguito alle violente rappresaglie da parte di membri dei cartelli narcos.