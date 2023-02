Grammy Awards 2023, la lunga notte dei Maneskin aspettando Sanremo

In attesa del Festival di Sanremo, i Maneskin provano a coronare il loro sogno. Quello di tornare sul palco dell'Ariston, il 9 febbraio, con in tasca un Grammy. La band è candidata nella categoria “Best New Artist” ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles il 5 febbraio. Se si dovesse realizzare questo desiderio, i Maneskin saranno il primo gruppo italiano a vincere in una categoria Grammy 'Big Four' dalla prima cerimonia avvenuta nel 1959.

A sorpresa, la band romana non aveva ricevuto nessuna candidatura per i premi della musica del 2022. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas erano però stati selezionati per presentare e annunciare in streaming le nomination.

Quest'anno sono direttamente in gara dopo l'incoronazione, tra le tante, anche della rivista 'Variety' che li ha definiti "la più grande rock band del momento".

"Non vogliamo portarci sfiga", è stato il commento dei quattro ragazzi che hanno partecipato alla festa di Spotify a Hollywood. "A un certo punto è cambiata la narrativa", ha detto Damiano David alla 'bibbia' dello spettacolo. "Il 'perchè non possiamo essere famosi', è diventato 'perché no?'".