Un anno di guerra, cortei e fiaccolate a Roma e Milano per chiedere la fine dei combattimenti

Diversi anche gli slogan anche contro l'invasore: “Non liberatori, ma assassini”, “Russia: Stato terrorista”, oltre a invettive all'indirizzo del presidente russo ("Putin assassino”). L'appello accorato più volte ripetuto è stato “La luce vincerà, la guerra finirà”. Da piazza Castello il corteo ha raggiunto la stazione di Cadorna per poi svoltare lungo corso Magenta e via Meravigli e da lì raggiungere piazza Duomo.

Una marcia per la pace ha preso il via, a Milano, da piazza Castello, un anno dopo l'inizio dell'aggressione russa in Ucraina. Diverse centinaia di persone , sia ucraini che italiani, hanno intonato le note dell'inno nazionale di Kiev scandendo il motto “Slava Ukraini” (“Gloria all’Ucraina”), sventolando numerose bandiere giallo-azzurre e dell'Unione Europea.

Con il manifesto arcobaleno di Europe For Peace in testa – retto, tra gli altri, dal segretario della Cgil, Maurizio Landini , dal sindaco Roberto Gualtieri e dal fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi – al motto “ Pace subito, stop alla guerra ”, anche nella Capitale è andata in scena una manifestazione per chiedere la fine delle ostilità. Le bandiere della pace, assieme a quelle della Cgil, di Emergency e di Sant'Egidio, hanno sfilato per le strade di Roma, a un anno dallo scoppio del conflitto. Tra i manifesti, spiccava il grande striscione in verde “+Parole per tutti” e, in fondo al corteo, un grande telo bianco con scritto “Pace”. La fiaccolata si è diretta verso il Campidoglio.

“Ci deve essere una trattativa diplomatica per il cessate il fuoco e per aprire delle trattative. È molto difficile perchè questa è una guerra dove c'è un aggressore e un aggredito e quest'ultimo ha diritto di difendersi e deve essere aiutato. Non ci si può, però, limitare a questo. Occorre sostenere l'Ucraina e al tempo stesso cercare in tutti i modi di percorrere la strada del negoziato, che è molto stretta ma non per questo non deve essere percorsa”. A dirlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha aggiunto: “Bisogna stare con l'Ucraina senza ambiguità, ma bisogna cercare la strada della pace perchè la guerra non è mai la soluzione – ha aggiunto –, io sono qui in quanto sindaco perchè Roma è una città di pace”.

“Nessuno può avere la ricetta in mano ma sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale mantenendolo aperto. E doveva essere fatto sin da subito, con il primo invio di armi” ha commentato il leader M5s, Giuseppe Conte, arrivando alla fiaccolata. “Ma da allora questo percorso non è stato costruito” ha poi sottolineato l'ex premier, aggiungendo: “È un percorso faticoso ma è l'unica soluzione possibile rispetto a questa escalation. Ora bisogna sensibilizzare tutti i governi e la comunità internazionale a orientarsi in questa direzione”.

“È a rischio il futuro del mondo. Perché qui stanno discutendo di armarsi con armi nucleari. La guerra atomica è il rischio più grosso in assoluto. Il vero realismo oggi è battersi per la pace” ha invece commentato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine della fiaccolata. Landini ha poi continuato: “Non solo si stanno inviando armi ma si sta spendendo una quantità di soldi per le armi, da pazzi. C'è bisogno di interrompere questa logica militare e investire per la salute, sulla sicurezza, il cambiamento climatico. Per ricostruire la pace ci vuole volontà”.