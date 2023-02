Harry e Meghan contro la parodia di South Park: turbati e sconvolti

Nel secondo episodio della 26/a stagione della serie vincitrice di cinque Emmy e di un George Foster Peabody Award, la più longeva della TV, è andata in onda una “parodia” dei duchi, dal titolo The Worldwide Privacy Tour , in cui vengono descritti come alla costante ricerca di privacy pur vivendo praticamente sotto i riflettori. Proprio mentre sono impegnati nel paradossale tour a caccia di riservatezza, ad esempio, entrano in uno studio televisivo muniti di cartelli con su scritto: “Smettetela di guardarci” e “Vogliamo la nostra privacy”

Sembra che non sia proprio andata giù ai duchi di Sussex la puntata della serie animata South Park che li vede “protagonisti”. Harry e Meghan - più Meghan che Harry, sembra sarebbero letteralmente furiosi e in procinto di ricorrere alle vie legali. Ipotesi questa poi smentita da un portavoce del principe che ha definito le voci "noiose e prive di fondamento".

La storia del principe in fuga dalla famiglia reale con la sua consorte, viene raccontata con il solito graffio impresso alla serie dai realizzatori Matt Stone e Trey Parker e che ne costituisce la cifra distintiva che, anche in passato, ha attirato critiche e mobilitato la censura.

Nell'episodio, la coppia, chiaramente ispirata ai duchi di Sussex, dopo aver litigato con la famiglia reale in seguito alla morte della regina, arriva nella città di South Park. Marito e moglie sono impegnati nel promuovere il loro libro, intitolato 'Waaagh' - una parola onomatopeica che ricorda il pianto di un bambino - e partecipano a un talk show in tv.

Capita dunque che la protagonista dell'episodio - vestita con il completo rosa che sfoggiò Meghan Markle al Trooping The Colour del 2018 - sia definita “studentessa, attrice, influencer, vittima”, mentre il marito Harry “principe, miliardario, giramondo, vittima”. I due, chiamati “principi del Canada”, sono anche presentati come “il principe idiota e la moglie stupida”.

Secondo Il New York Post, i duchi, quelli veri, sarebbero turbati e sconvolti per essere stati ritratti “in modo troppo riconoscibile”, al punto da fare “una ricerca pure sui vestiti”. Insomma non si tratterebbe di satira ma di ”offesa mascherata da ironia”. Per non parlare degli insulti. In pieno stile South Park, viene da dire, ma risultati sgraditi alla coppia, da mesi al centro delle polemiche dopo le “confessioni” di Harry nella sua autobiografia, e quando manca poco all'incoronazione del Re.