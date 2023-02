I Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl, Mahomes superstar della finalissima

l Kansas City Chiefs hanno battuto i Philadelphia Eagles 38 a 35 aggiudicandosi il 57° Super Bowl al termine di una partita emozionante e in parità sino a 11 secondi dalla fine, quando un calcio piazzato ha assicurato la vittoria alla squadra di Patrick Mahomes, primo quarterback afroamericano a vincere due volte la finalissima del football americano. Per i Chiefs si tratta del terzo Super Bowl in quattro anni.

Una vittoria che a un certo punto sembrava improbabile: sotto di dieci punti all'intervallo (14-24), con Mahomes che si era fatto male alla caviglia destra dopo un placcaggio.

Dall'altra parte il quarterback afroamericano Jalen Hurts sembrava incontenibile: due touch down per lui e assist perfetti serviti al compagno d'attacco A. J. Brown (alla fine saranno tre le mete realizzate da Hurts). Hurts ha inoltre infranto il record di yards corse da un giocatore nel suo ruolo in un Super Bowl: 65, contro le 64 di Steve McNair, che deteneva il primato da 23 anni.

Gli Eagles sono partiti subito in vantaggio e, salvo un momentaneo pareggio a metà della prima frazione, hanno condotto la gara sino al terzo tempo (27 a 21), dopo aver chiuso prima dell'intervallo sul 24 a 14. Poi è salito in cattedra Mahomes: con due lanci perfetti per un Toney smarcato ha propiziato prima il sorpasso (28 a 27), e poi l'allungo (35 a 27).

A 4 minuti dalla fine il pareggio degli Eagles sembrava destinato a regalare un tempo supplementare ai 65 mila dello stadio di Glendale, Arizona, e ai milioni di americani collegati davanti alla tv. Invece Mahomes ha messo di nuovo la firma, decidendo nell'ultima azione di attaccare, invece di servire i compagni. Approfittando di una voragine centrale nel muro avversario, Mahomes ha coperto quelle yard sufficienti a portare i compagni al calcio da tre punti. Il "kicker" Harrison Butker ha trasformato il calcio da 27 yards, portando i Chiefs avanti 38-35 a pochi secondi dalla fine. Poco dopo, il tripudio.

Per Mahomes, naturalmente, anche il titolo di miglior giocatore del Super Bowl e la conferma che l'erede di Brady è già sulla strada buona.