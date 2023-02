"Icarus", il grande murale di JDL che colora il Serpentone del Corviale

Un murale record di 40 metri per colorare il “Serpentone” del Corviale . Porta la firma di JDL (Judith de Leeuw) - la street artist olandese apprezzata in tutto il mondo - la nuova, imponente opera realizzata nell'ambito di Street Art for Rights Forum Festival sulla parete nord-est del palazzone della periferia romana, uno dei muri "più simbolici" della Capitale, e inaugurata oggi.

Nell'opera JDL raffigura due donne: una ricoperta di olio precipita nel vuoto, l'altra invece lotta, riuscendo a divincolarsi e a ritrovare la libertà volando . La donna sulla sinistra diviene simbolo dei tanti uccelli che si ritrovano invischiati nel petrolio in mare per colpa dell'uomo; quella sulla sinistra invece rappresenta chi ce la fa, con forza e tenacia.

Il murale di JDL è un'opera a tempo: avrà una durata di circa due anni, fino ai lavori di ristrutturazione del “Serpentone”, legati al PNRR. Prima di essere distrutto, sarà trasformato in NFT, in modo che possa comunque continuare ad essere visibile e vivere in rete nel mondo digitale della blockchain. I ricavati dalla vendita dell'opera saranno devoluti in beneficenza a varie associazioni che operano nello stesso quartiere.