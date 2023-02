Il boss in chat impreca contro le commemorazioni di Falcone: l'audio su Whatsapp

"Mi sento abbandonato"

In altre registrazioni audio - riporta l'Ansa - Messina Denaro, che non avrebbe rivelato alle donne la sua identità, raccontava loro della sua malattia e si confidava: "Mi sento abbandonato, come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale: tutto questo per me è squallido ed avrei bisogno di affetto. Ma è giusto elemosinare affetto?", scriveva.