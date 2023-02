Il Consiglio di sicurezza Onu: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania ostacolano la pace

Non c'è stato il previsto voto al Consiglio di Sicurezza Onu su una risoluzione contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, scongiurato dopo una mediazione diplomatica americana. Si è invece passati a una dichiarazione non vincolante, approvata all'unanimità a Palazzo di Vetro, che recita: gli insediamenti israeliani sono un "ostacolo" alla pace.

"Le continue attività di insediamento di Israele mettono a rischio la fattibilità della soluzione dei due Stati", afferma il Consiglio nella dichiarazione. Nel testo si esprime inoltre "la costernazione" per i piani del governo di estrema destra israeliano di legalizzare in modo retroattivo avamposti in Cisgiordania finora considerati illegali.

La bozza di risoluzione (vincolante) era stata preparata dagli Emirati Arabi Uniti: chiedeva a Israele di "cessare immediatamente e completamente tutte le attività di insediamento nei territori palestinesi occupati". E ribadiva che "l'istituzione da parte di Israele di insediamenti nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale".

La svolta è arrivata dopo una mediazione diplomatica Usa tra israeliani e palestinesi, svela Politico. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche dell'Onu, gli Emirati hanno ripiegato sulla stesura di una dichiarazione che i Quindici potessero accettare all'unanimità. "Dati i colloqui positivi tra le parti, stiamo lavorando a una bozza di dichiarazione che raccolga consensi", si legge in un nota degli Emirati.