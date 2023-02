Il corpo di un bimbo di 5 anni trovato nello stagno di una casa privata in Austria. Era in gita

Si era allontanato dal gruppo, durante una gita dell'asilo in Austria. Il corpo del bimbo, di 5 anni, viene ritrovato in uno stagno di una casa privata.

L'incidente è avvenuto ieri mattina a Mattersburg, nel Burgenland. Solo dopo ampie ricerche il corpo del piccolo è stato trovato nello stagno di una casa privata. Il bimbo è stato rianimato sul posto, ma poi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Alle ricerche hanno partecipato sette pattuglie di polizia, un'unità cinofila e due droni. La procura di Eisenstadt ha avviato un'inchiesta per ricostruire l'accaduto. Secondo la sindaca di Mattersburg, Claudia Schlager, si ètrattato di "un tragico incidente". La prima cittadina ha espresso la vicinanza del Comune alla famiglia del piccolo. L'asilo - a suo avviso - "non ha sbagliato nulla".