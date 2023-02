Il dramma di Kostomarov, mani e piedi amputate: il campione russo è in fin di vita

Il suo viso buono, rimasto da ragazzo anche a 46 anni. L'atleta che aveva fatto sognare una generazione, per le piroette sulle piste ghiacciate che lo avevano portato all'oro olimpico - non aveva mai appeso veramente gli scarpini al chiodo, proprio non ci riusciva: continuava ad esibirsi su e giù - anche - nella sua Russia, e forse, proprio il freddo estremo della stagione gli è stato fatale: Roman Kostomarov è in fin di vita, dopo l'amputazione di piedi e mani, ed aver subito due ictus, e lotta tra la vita e la morte in ospedale. Una brutta infezione, seguita ad una polmonite bilaterale dopo una esibizione, lo scorso gennaio, proprio su una pista ghiacciata.



Getty Roman Kostomarov

Il calvario iniziato a gennaio

Era il 10 gennaio, quando Kostomarov era stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Dopo un leggero miglioramento, ai primi di febbraio nel corpo di pattinatore si è sviluppata una sepsi - una grave infezione - a causa della quale sono iniziati problemi circolatori con necrosi, che avevano obbligato i medici all'amputazione dei piedi.

Il 14 febbraio, una seconda operazione per amputare diverse dita delle mani: secondo il canale Shot Telegram, l'oro olimpico di Torino 2006 avrebbe completamente smesso di vedere dall'occhio destro a seguito dell'afachia (mancanza del cristallino all'interno del bulbo oculare). Poi, i due ictus. Ed ora lotta ma per i medici le sue condizioni sono "gravissime".

La moglie: "Buon compleanno mio eroe, sono orgogliosa di te"

La moglie Oksana l'8 febbraio aveva scritto, "buon compleanno mio eroe, il mio forte, il mio amato, il mio campione in tutto. Sono orgogliosa di te, del tuo coraggio, della tua forza, del tuo zelo per vincere il prima possibile in questi momenti difficili" e pubblicato sul canale Instagram una foto di loro due assieme ("Esattamente un anno fa, non potevamo nemmeno immaginare, nemmeno nel peggior sogno, che potesse accadere una tale rivoluzione nella vita", aveva scritto).