Il gas torna sopra i 50 euro. Borse piatte, Mps corre

Listini quasi immobili: Milano -0,15%, Londra e Francoforte sostanzialmente invariati. Ed era atteso perché Wall Street oggi sarà chiusa per la festività del Presidents' Day. Domani invece sono attesi imporanti dati su manifattura e servizi a febbraio in Eurozona, Stati Uniti e Giappone e mercoledì saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Banca centrale americana. Gli investitori cercheranno indizi sulle prossime mosse. Va detto che la scorsa settimana due consiglieri della Fed hanno detto con chiarezza che è necessario continuare a contrastare l'inflazione con decisione.

Nella notte in Asia +2% per la borsa di Shanghai. Goldman Sachs in una nota diffusa stanotte ha scritto che l'indice Msci China potrebbe essere alla fine dell'anno il 24% sopra i livelli attuali.

Da inizio anno l'indice Ftse Mib di Milano è salito del 17%: ha fatto meglio delle altre 40 principali borse mondiali grazie sopratutto al sistema bancario.

Tra le banche in evidenza oggi Banca Mps, +7%, che prosegue il rally che è seguito alla pubblicazione dei conti trimestrali. Il mercato ora sembra credere di più alle prospettive che la banca sia comprata da un altro istituto o si fonda con un'altra banca. +15% in una settimana, +47% da inizio anno.

Tra i titoli del Ftse Mib miglior titolo è Saipem, seguita da Stellantis. Giù invece Tim e Iveco.

Sul fronte energia, il gas risale di quasi il 4%, torna sopra i 50 euro al megawattora, a quota 50,9.

Rialzo per il petrolio Brent, scambiato a 83,9 dollari al barile, +1%.