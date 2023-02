Il numero dei detenuti russi si è stabilizzato dopo il calo dovuto al reclutamento Wagner

L'amministrazione penitenziaria federale russa ha pubblicato alcune statistiche che mostrano lo stabilizzarsi del numero di detenuti in Russia, tornato alla normalità, ossia ai numeri antecedenti l’intervento militare russo in Ucraina.

Per diversi mesi, il reclutamento massiccio dei detenuti nelle file di compagnia militare privata russa Wagner aveva invece ridotto notevolmente il numero totale degli ospiti delle strutture penitenziarie.

Secondo i dati aggiornati, al 1° gennaio 2023, 433.000 persone erano detenute in centri di custodia cautelare, prigioni e colonie penali russe. Pertanto, dal novembre 2022, il numero di detenuti in Russia è diminuito di sole 6mila persone, in linea con la tendenza degli anni precedenti.

Prima di questo, l’Amministrazione Penitenziaria Federale russa (FSIN) ha aggiornato le sue statistiche allo scorso novembre, riferendo che la popolazione carceraria maschile in Russia era diminuita di 23mila persone nei due mesi precedenti.

Presumibilmente, il calo della popolazione carceraria maschile era dovuto al reclutamento attivo di prigionieri per partecipare alla guerra in Ucraina da parte della compagnia militare privata russa Wagner, il cui fondatore e proprietario Evgeny Prigozhin ha visitato personalmente alcune colonie allo scopo del reclutamento dei detenuti.