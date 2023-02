Firenze, 'Ultima generazione' imbratta il Consiglio della regione Toscana

Sono attivisti del movimento ambientalista 'Ultima generazione' le quattro persone, tre uomini e una donna, che questa mattina, poco prima delle 8, hanno imbrattato con vernice gialla e rossa la sede del Consiglio regionale della Toscana, in via Cavour numero 4.

I quattro sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Si tratta di un 21enne, di una 23enne, di un42enne e di un 21enne. Dopo aver imbrattato il palazzo i quattro attivisti, spiegano i carabinieri, si sono seduti davanti alla sede del Consiglio esponendo lo striscione su cui era scritto 'Ultima generazione stop sussidi ai fossili'. Sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Firenze gli estintori utilizzati per imbrattare lo stabile.

La donna ed il 21enne lo scorso 22 gennaio avevano imbrattato la sede regionale del Mef ed erano stati già denunciati. Per entrambi era stato inoltre emesso dal questore di Firenze il divieto di ritorno nel capoluogo toscano fino al 2026.

"Ringrazio Polizia, Carabinieri e Polizia municipale per essere intervenuti prontamente e aver individuato i responsabili. Questi gesti comunicano solo violenza e disprezzo per il patrimonio pubblico e le Istituzioni e vanno condannati senza esitazione". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando l'episodio di vandalismo.

La Regione Toscana - viene spiegato dal gruppo ‘Ultima generazione’ - "ha messo a disposizione il porto di Piombino alla pericolosa e climaticamente dannosa rigassificazione. Nel 2022, in Toscana gli effetti del cambiamento climatico sono stati pesanti. Lungo la costa Nord della Toscana nel 2022 si sono verificati 23 eventi estremi. Nell'area urbana di Firenze 11 eventi estremi. Nonostante ciò, in Toscana continuano a ricevere sussidi ambientalmente dannosi piccole centrali alimentate esclusivamente a fonti fossili, come quelle delle isole del Giglio e Capraia, Portoferraio". La richiesta del movimento attraverso l'azione dimostrativa, nell'ambito della lotta contro i cambiamenti climatici, è sintetizzata nello striscione con scritto 'Stop sussidi ai fossili'.