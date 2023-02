In buona salute i migranti sbarcati nella notte a Ortona

Si sono concluse alle ore 4.30 di questa mattina le attività sanitarie per valutare le condizioni di salute dei migranti approdati al porto di Ortona a bordo della nave Aita Mari di una Ong spagnola.

Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi, coordinati dalla Prefettura, per garantire lo svolgimento di tutte le operazioni in modo coordinato e senza intoppi. Un'organizzazione che ha funzionato perfettamente, e ha fatto sì che i migranti non fossero semplicemente accolti ma ospitati: sono stati visitati, identificati e hanno ricevuto pasti caldi, abiti puliti e anche prodotti per la prima infanzia destinati ai due neonati che con le loro mamme sono stati trasportati all'ospedale di Chieti e ricoverati in pediatria a scopo precauzionale, per una valutazione più approfondita delle loro condizioni di salute. Nessun altro è stato portato in ospedale, dove comunque per i migranti erano stati riservati posti letto, anche in caso di positività al Covid che, al contrario, non è stato rilevato: tutti negativi i test eseguiti al momento dell'arrivo.

Le condizioni di salute complessive sono apparse buone ai controlli effettuati dall'equipe del 118 nella postazione medica avanzata, dove è avvenuta la valutazione sanitaria una volta lasciata la nave. La Asl ha messo a disposizione due ambulanze, infermieri e medici dell'emergenza, personale della patologia clinica per esami di laboratorio eseguiti sul posto, un pediatra, psicologi e assistenti sociali messi a disposizione dai servizi consultoriali, e mediatori culturali. Le attività sono state coordinate dal direttore sanitario aziendale Angelo Muraglia, presente in porto insieme a Emidio Rosati, responsabile dell'assistenza ai migranti della Asl, Ivana Cataldo, direttore del laboratorio analisi, Michele Cozza, coordinatore infermieristico dell'emergenza, e il pediatra Lucio Ceglie. A tutti è giunto questa mattina il ringraziamento del direttore generale Thomas Schael per l'impegno profuso in una operazione nella quale ognuno ha dato il meglio.