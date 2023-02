In Corea del Nord manca il cibo, Kim Jong-un riunisce il Partito

Stando all'agenzia ufficiale KCNA, Kim ieri ha presieduto l'assemblea alla presenza degli alti funzionari del partito al potere per "analizzare e rivedere il programma per la rivoluzione rurale nella nuova era e decidere i compiti importanti immediati e i compiti urgenti". Tra i presenti c'erano anche il premier di gabinetto Kim Tok Hun e Jo Yong Won, uno dei più stretti collaboratori di Kim che si occupa degli affari organizzativi del Comitato centrale.

Questa riunione plenaria arriva a soli due mesi dalla precedente, peraltro anch'essa incentrata su questioni agricole, un'eccezione alla regola per cui in genere la convocazione arriva solo una o due volte l'anno.

A supportare le voci sulla mancanza di cibo anche la decisione, riportata dal quotidiano sudcoreano Dong-A Ilbo - di ridurre le razioni giornaliere per i propri soldati per la prima volta dal 2000.

Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud Kwon Young-se ha riferito che nel Nord ci sono stati casi di morte per fame : "Riteniamo che la carenza di cibo sia grave", ha dichiarato la scorsa settimana il suo portavoce, aggiungendo che Pyongyang avrebbe richiesto aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale, anche se sembra che i colloqui tra le parti non siano poi progrediti.

Secondo Kwon Tae-jin, economista senior presso l'istituto privato GS&J in Corea del Sud, negli anni passati metà di tale divario veniva solitamente colmato da acquisti non ufficiali di grano dalla Cina, mentre il resto rimaneva come carenza irrisolta.

L'anno scorso, la produzione di grano della Corea del Nord è stata stimata a 4,5 milioni di tonnellate, un calo del 3,8% rispetto al 2020 , secondo le valutazioni del governo sudcoreano, mentre il Paese ha bisogno di circa 5,5 milioni di tonnellate di grano all'anno per nutrire i suoi 25 milioni di persone.

Gli osservatori sudcoreani stimano che la Corea del Nord sia a corto di circa 1 milione di tonnellate di grano , il 20 percento della sua domanda annuale, dopo che la pandemia ha interrotto sia l'agricoltura che le importazioni dalla Cina. Di recente, rapporti non confermati hanno affermato che un numero imprecisato di nordcoreani è morto di fame, ma non ci sono indicazioni su eventuali carestie.

Nel frattempo il leader nordcoreano non rinuncia all'espansione dei suoi programmi missilistici e ai numerosi test per spingere Washington ad accettare l'idea della Corea del Nord come potenza nucleare e revocare le sanzioni internazionali.

Inoltre, per rafforzare la sua immagine agli occhi del popolo, ha iniziato a mostrarsi nella sua veste di padre, partecipando con la secondogenita di circa 10 anni non solo a cerimonie e eventi ufficiali ma anche a test missilistici. Ieri padre e figlia hanno annunciato un nuovo progetto di espansione edilizia in un quartiere della capitale Pyongyang.