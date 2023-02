In Iran è festa per l'anniversario della Rivoluzione mentre il regime libera oppositori e dissidenti

Tra loro la ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah , arrestata nel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver “minato la sicurezza nazionale”, è stata rilasciata. "È libera, ma non sappiamo nulla del suo stato", ha dichiarato uno dei suoi parenti a condizione di anonimato. Dal gennaio 2022 era rinchiusa nel carcere di Evin, nella sezione femminile.

Il quotidiano riformista Shargh riferisce della grazia anche per Hossein Yazdi , un attivista politico e giornalista manager del sito web Mobin 24 e del canale di notizie Iran Times, rilasciato dalla prigione di Dastgerd a Isfahan. Arrestato il 5 dicembre, Yazdi era stato condannato a un anno di carcere e a due anni di divieto di viaggio. E ancora sui social media in farsi è circolata la notizia della scarcerazione anche di sette donne attiviste e giornaliste dalla famigerata prigione di Evin a Teheran.

Attivista e medico per i diritti umani Farhad Meysami fu arrestato nel luglio 2018, è stato rilasciato dal carcere "dopo aver scontato la pena", per lui si erano mobilitati in molti dopo che da diverse settimane aveva cominciato lo sciopero della fame. Diverse le foto girate sui social media in cui Meysami era apparso oramai pelle e ossa.

Mentre questa mattina decine di migliaia di iraniani si sono riversati nel centro di Teheran e nelle principali città del paese per celebrare il 44esimo anniversario della Rivoluzione islamica , si susseguono una serie di scarcerazioni eccellenti da parte degli ayatollah che hanno mantenuto la promessa e lanciato una grande amnistia proprio in occasione dell'anniversario della rivoluzione del '79 che li aveva messi al potere.

"Abbasso gli Stati Uniti ", "abbasso Israele ", "abbasso il Regno Unito ", alcuni dei principali slogan urlati in piazza, che prendono di mira i paesi consierati nemici storici dall'establishment al potere che per proteggere i suoi sostenitori da eventuali sorprese ha schierato in piazza durante i festeggiamenti missili sejjil e 136 droni shahed prodotti dall'Iran.

In piazza Azadi, molti i ritratti del leader supremo ayatollah ali Khamenei, ma anche dell'ayatollah Ruhollah Khomeini , fondatore della Repubblica islamica, nonchè del popolare generale Qassem Soleimani , ucciso in un raid dell'esercito americano nel gennaio 2020 a Baghdad. Gli stessi ritratti che sono stati bruciati nelle piazze della protesta antigovernativa.

Le celebrazioni giungono a quasi cinque mesi dall'inizio del movimento di protesta provocato dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana deceduta dopo il suo arresto per aver indossato male l'hijab, il velo islamico obbligatorio in Iran. La rivolta cominciata col velo, ha visto migliaia di manifestanti antigovernativi popolare le piazze e le strade delle maggiori città iraniane in quella che è considerata la minaccia più importante per la tenuta del regime teocratico.

Quella Rivoluzione divenuta teocrazia ha svelato al mondo e al Paese la voragine incolmabile tra generazioni: in mezzo agli anziani che sostengono l'attuale governo, ci sono le migliaia di giovani e giovanissimi iraniani, l'età media è di 20 anni, che chiedono riforme sociali, economiche e ambientali urgenti, e che non hanno esitato a mostrare, anche a costo della vita, enorme coraggio nella sfida alle regole oppressive volute dai padri e che vedono oramai insopportabili. Giovani che hanno sfidato la violenta repressione operata con ferocia dal Corpo delle Guaride della rivoluzione (Irgc) e che ora se non restano vittime di quella ferocia si nascondono, usano droghe, tentano il suicidio, ha detto Lida una psicologa che opera in un centro di artisti a Teheran in quest'intervista dell'inviata del Gr1, Azzurra Meringolo: