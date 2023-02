In primavera ripartono le riprese di Rust, film con Alec Baldwin interrotto per l'omicidio sul set

Le riprese di “Rust” riprenderanno in primavera e, nonostante l'azione legale che vede Baldwin e l'armiera della troupe Hanna Gutierrez Reed imputati di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, l'attore sembra essere confermato nel suo ruolo. Lo riferisce l' “Hollywood Reporter” che dice che al netto delle molte cause presentate da membri della troupe contro la produzione, il film si finirà con un misto di vecchi e nuovi membri della troupe.