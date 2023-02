Due incendi a Roma nella notte: a fuoco un hotel e lo storico negozio Cenci

Da una prima ricostruzione, sembra che l'incendio sia divampato in due stanze del terzo piano per poi allargarsi in tutta la struttura, che ha riportato ingenti danni.

La struttura, che ospitava 130 persone, è stata evacuata e due persone sono state portate in ospedale in codice giallo.

Vicino alla stazione Termini un albergo è andato fiamme, in via Giovanni Amendola: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118.

A fuoco dopo le 21 anche il Davide Cenci, storico negozio d'abbigliamento di papi e presidenti a due passi da Montecitorio

L'incendio è divampato nel giorno di chiusura dell'esercizio, si ipotizza a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il denso fumo nero si è propagato anche dentro il vano scale di un condominio adiacente, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia di Stato.



Il negozio è attivo sin dal 1926 e in un secolo ha vestito presidenti della Repubblica come Pertini, Scalfaro, Cossiga e Napolitano, papi come Wojtyla, Ratzinger e Francesco, ma anche attori come Christian De Sica e Carlo Verdone. Una tradizione che è stata portata avanti da figli e nipoti.