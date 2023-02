Incidenti sul lavoro: un operaio cade in una cisterna e muore

È un autotrasportatore la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Pressana, in provincia di Verona, alla Berti Group, un'azienda che si occupa di commercio, lavorazione, raccolta e stoccaggio di cereali e granaglie.

L'uomo è caduto all'interno della cisterna del suo camion, un autoarticolato con doppia cisterna, dove doveva caricare cereali.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del Suem 118 con il supporto dell'elicottero di Verona Emergenza e i Vigili del fuoco. Ma quando l'autista è stato estratto dalla cisterna era già morto per i gravi traumi riportati nella caduta.