Inflazione Usa sopra le attese. Wall Street scende, Piazza Affari tiene

Sui mercati oggi gli investitori hanno guardato all'inflazione americana, che era il dato più atteso della settimana. La variazione annuale dei prezzi al consumo a gennaio è stata pari al 6,4%. C'è stato un calo dal 6,5% di dicembre, ma le attese erano che scendesse di più, al 6,2%. Leggermente sopra le attese anche l'inflazione di fondo, senza beni alimentari ed energia: è risultata pari al 5,6%. Un dato molto superiore o inferiore alle attese avrebbe potuto cambiare la traiettoria dei rialzi dei tassi della banca centrale americana. Gli analisti si dividono ora tra chi prevede due rialzi da 25 punti base e chi tre rialzi di 25 punti nel corso dell'anno. Sui mercati la reazione è stata altalenante, anche se tutto sommato contenuta. In Europa gli indici hanno prima perso slancio, per recuperare e di nuovo indebolirsi. L'indice Ftse Mib di Milano ha chiuso in rialzo dello 0,20%, spinto dai titoli bancari e dell'energia. Negli Stati Uniti gli indici sono negativi: Dow Jones -1%, Nasdaq -0,77%. Più netta la reazione dei titoli di Stato: negli Usa è salito di più il rendimento dei titoli a 2 anni: +10 punti base, contro i +7 punti base del titolo decennale. Si fa sempre più ripida la cosiddetta inversione della curva dei rendimenti. I titoli a 2 anni rendono di più di quelli a 10, in situazioni normali è il contrario. E' come se gli investitori temessero che fossero più rischiosi quelli a breve scadenza perché vedono una recessione vicina. Ogni recessione è stata preceduta da questa inversione della curva, anche se non tutte le inversioni della curva hanno portato a una recessione. In Europa lo spread Btp/Bund scende di 4 punti base, a quota 178: il rendimento del bund tedesco è salito di 9 punti, quello italiano di 5.