L'inflazione Usa spaventa i mercati

Chiusura di settimana con il segno meno per le Borse europee, appesantite dai nuovi dati sull'inflazione americana peggiori delle attese. Milano chiude a -1,07%, perde oltre l'1,8% Parigi, il 2% Francoforte.

Negativi anche gli indici di Wall Street: il Dow Jones, che perde l'1,2%, ma soprattutto il Nasdaq, che sfiora i due punti percentuali di calo. Effetto anche qui del dato sull'indice dei prezzi per le spese per consumi personali, o PCE, uno dei parametri usati negli Stati Uniti per rilevare l'inflazione e in particolare quello monitorato dalla Federal reserve per le sue decisioni di politica monetaria. Che a gennaio è stato più alto delle attese, al 5,4% complessivo e 4,7% per la componente “core”, depurata dai prezzi più volatili, quelli di alimentari e carburanti.

Mentre sul fronte delle materie prime è in lieve aumento il prezzo del gas naturale, che scende leggermente rispetto ai massimi di giornata ma resta sopra i 51, 5 euro al megawattora. Petrolio Brent inverte la tendenza e torna a salire, a un passo dagli 83 dollari al barile.