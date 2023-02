Iran, arrestata giornalista: la sorella gemella è in carcere da settembre

"La responsabile della redazione sociale del quotidiano iraniano Ham-Mihan, Elnaz Mohammadi, è stata posta oggi agli arresti presso la procura di Evin". Lo ha riferito suo marito Saeed Parsaei in un messaggio su Twitter, citato dal quotidiano riformista Shargh, che ha spiegato che la reporter si era recata nell'ufficio del procuratore del penitenziario ''per fornire alcune spiegazioni''. Il motivo dell'arresto non è stato specificato.