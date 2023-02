Raisi vola in Cina per cercare sponde tra gli alleati. Sabotato dagli hacker un suo discorso in tv

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi sarà in visita in Cina da martedì a giovedì prossimi (14-16 febbraio), su invito del presidente Xi Jinping. Lo scrive Bbc Persian. Un viaggio, quello di Raisi a Pechino, che mira a rinsaldare il già forte legame tra Iran e Cina: i due Paesi hanno infatti intensi rapporti economici, soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, del commercio e degli investimenti. Teheran e Pechino hanno firmato nel 2021 un “patto di cooperazione strategica” di 25 anni a livello “politico ed economico”. La Cina è inoltre il principale partner commerciale dell'Iran, come ricorda l'agenzia Irna: l'export verso Pechino si è attestato a 12,6 miliardi di dollari, mentre le importazioni di beni dalla Cina sono pari a 12,7 miliardi di dollari. L’annuncio della visita di Raisi, fatto dal Ministero degli Esteri cinese, arriva a poche ore dalla notizia, circolata ieri, secondo cui il presidente bielorusso Alexander Lukashenko avrebbe desiderio di “visitare presto Teheran”. C’è movimento, insomma, nella capitale iraniana, il giorno dopo le solenni celebrazioni del 44esimo anniversario della Rivoluzione khomeinista, che nel 1979 portò al potere gli ayatollah. Era infatti l’11 febbraio di 44 anni fa quando lo scià Reza Pahlavi fu rovesciato dal fronte ribelle dei religiosi, riuniti intorno alla figura della Guida suprema Ruhollah Khomeyni.

Twitter @sebusher Iran, festeggiamenti per l'anniversario della Rivoluzione in Piazza Azadi a Tehran

Decine di migliaia di persone ieri sono scese in piazza, a Teheran e in altre città del Paese, per celebrare l’anniversario della Rivoluzione, dopo mesi di proteste antigovernative, soffocate dalla brutale repressione del regime. Negli ultimi due anni, la fine del regno dello scià era stato commemorato principalmente con cortei di veicoli e motociclette, a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ma quest'anno, molti hanno viaggiato a piedi, nonostante le temperature rigide, per raggiungere la celebre piazza Azadi (Libertà) della capitale. La folla ha scandito slogan come “Abbasso gli Stati Uniti”, “Abbasso Israele”, “Abbasso il Regno Unito” e “Abbasso il traditore Al Saud”. Missili balistici Sejjil e i droni Shahed 136 erano in mostra intorno alla piazza dove il presidente Raisi ha parlato alla nazione. Un discorso incentrato sui soliti leitmotiv della propaganda antioccidentale, che bolla la protesta delle donne e dei dissidenti (incarcerati in massa) come “complotti dei nemici”: “Chi si lascia ingannare da loro [i nemici, ndr] e continua a scrivere o parlare contro il sistema è sulla loro stessa lunghezza d'onda” ha quindi avvertito Raisi. “Il nemico sta commettendo un grosso errore, poiché la sicurezza della regione e del Golfo Persico sarà risolta solo quando gli Stati Uniti e gli estranei porranno fine alla loro presenza” nell'area, ha aggiunto il presidente iraniano.

Ansa Proteste a supporto del popolo iraniano