Incriminata l'ingegnera che aveva protestato contro il velo in un evento pubblico

Aveva scaraventato il suo hijab in terra durante un evento pubblico, un gesto di contrarietà immortalato in un video divenuto virale.

Ora Zainab Kazempour, una ingegnera iraniana che si oppone all'obbligo del velo in Iran, è stata processata per aver "insultato" il velo musulmano obbligatorio per tutte le donne nella Repubblica islamica a guida sciita. Lo ha reso noto l''agenzia di stampa Tasnim.

"Non riconosco l'assemblea che non ammette la candidatura di una donna ingegnere che non indossa il velo in modo corretto e in cui gli ingegneri vengono insultati e picchiati" aveva detto con coraggio mentre si toglieva il velo e lasciato la sala del Consiglio degli ingegneri edili di Teheran tra gli applausi degli astanti.

Evidentemente il gesto coraggioso è stato considerato un affronto dagli ayatollah al governo secondo cui il velo è invece parte essenziale del sistema di regole che governano la teocrazia iraniana sin dall'insediamento della Rivoluzione nel 1979.

Tutte le iraniane dall'età di sette anni, hanno l'obbligo di indossare il velo in pubblico. La stretta voluta dal presidente ultraconservatore Ebrhaim Raisi sulle norme sociali col progetto Castità e Hijab ha gettato sfiducia e sconforto nella popolazione già provata da una grave crisi economica. Non a caso da cinque mesi, dall'inizio della protesta per Mahsa Amini, morta mentre era in custodia della polizia morale per non avere indossato correttamente il velo, l'hijab è divenuto simbolo della nuova rivolta considerata la più minacciosa per la tenuta della Repubblica dalla sua costituzione. Il velo sembra in parte sparito dalla testa delle donne iraniane anche in pubblico, ma il processo all'ingegnere getta preoccupazione a chi vuole il cambiamento.

Finito nel mirino anche un poliziotto BehnamZarei, che si è rifiutato di arrestare una donna per non aver indossato l'hijab obbligatorio. Ha detto che come poliziotto deve difendere la vita, la proprietà e l'onore dei suoi compatrioti, e che la scelta sull'abbigliamento è una questione personale.