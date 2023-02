Iran, picchiata per aver indossato male il velo, ha solo 9 anni, il video diventa virale

Stava tornando a casa da una scuola nella città di Isfahan a circa 450 km a sud di Teheran, quando è stata fermata dalla polizia morale e picchiata perché non indossava il velo in modo corretto.

Si chiama Sara Shirazi ha nove anni e il video in cui piange mentre si asciuga lacrime e sangue è divenuto virale. Quella polizia morale che per un attimo si pensava fosse stata sospesa è invece ricomparsa indignando ancora una volta quella parte di popolo iraniano che vuole la caduta del regime teocratico a guida sciita.

Dopo l'accaduto la famiglia della piccola studentessa sarebbe stata minacciata “se spargerete la voce su quanto accaduto Sara potrebbe fare la stessa fine di Masha Amini”, avrebbe detto la poliziotta che l'ha picchiata.

Il velo è obbligatorio per tutte le donne a partire dai 7 anni di età, una costrizione divenuta oramai insopportabile per le iraniane divenute protagoniste da oltre cinque mesi della protesta antigovernativa allargatasi in seguito al resto della società.