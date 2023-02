Iran, Von der Leyen: nel nuovo pacchetto di sanzioni anche i Pasdaran iraniani

Erano stati già colpiti da sanzioni europee per la violenta repressione sulle manifestazioni antigovernative nella repubblica islamica dell'Iran, ora "per la prima volta'' dall'inizio del conflitto in Ucraina l'Unione europea ''propone di sanzionare entità iraniane, compresi i Guardiani della Rivoluzione'', i famigerati Pasdaran, per le ''centinaia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati dalla Russia sui campi di battaglia in Ucraina'', parola di Ursula von der Leyen che oggi è intervenuta in plenaria al Parlamento europeo a un anno dall'invasione in Ucraina.

''Questi droni di fabbricazione iraniana uccidono civili ucraini, questo è atroce!'', ha sottolineato la numero uno della Commissione europea, spiegando che ''è nostro dovere sanzionare e confrontarci con l'Iran sulla fornitura di droni e sul trasferimento di know-how per costruire siti per la produzione in Russia'' di droni. "Ieri alla Nato sono state fornite chiare prove che Teheran contribuisce con fornitura di droni", ha detto l'Alto rappresentate per la politica estera europea Joseph Borrell.

Ai nove pacchetti di sanzioni in atto contro la Russia la presidente ne ha aggiunto un altro, il decimo e spiega: “l'economia russa sta regredendo e per mantenere questa forte pressione proponiamo un decimo pacchetto di misure del valore di 11 miliardi di euro con nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia.” Tra le altre cose sono previste "restrizioni all'esportazione su più componenti elettronici utilizzati nei sistemi armati russi, come droni, missili, elicotteri".

Insomma a Bruxelles non basta più colpire solo la Russia, bisogna sanzionare anche chi è complice come Teheran che non ha mai fatto mistero sull'amicizia con il Cremlino e che si è sempre espressa contro quei paesi che definisce nemici giurati ovvero Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita. Se il presidente russo Vladimir ''Putin voleva uccidere il sogno europeo dell'Ucraina, ora l'Ucraina si dirige verso l'Unione europea più rapidamente e con più risolutezza rispetto al passato'', conclude Von der Leyen.