Razzo da Gaza, Israele bombarda la Striscia

Dopo i raid israeliani altri razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza in direzione del territorio israeliano. Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina , gruppo armato palestinese di orientamento laico, sostiene di aver effettuato "una raffica di razzi in risposta all'aggressione sionista alla Striscia di Gaza".

Aerei israeliani hanno bombardato stanotte la Striscia di Gaza a più riprese . Gli attacchi sembrerebbero una rappresaglia per il lancio di un razzo lanciato da Gaza verso la zona di Sderot , nel sud di Israele, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. La radio militare israeliana sostiene che il razzo palestinese è stato intercettato dal sistema Iron Dome e per ora non ci sono notizie di vittime.

Il servizio di soccorso israeliano ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni di feriti, a eccezione di una donna di 50 anni che è scivolata e caduta mentre correva verso un rifugio. L'ultimo scambio a fuoco arriva dopo che Hamas ha minacciato Israele per la posizione del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha promesso un trattamento duro dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Ben-Gvir ha detto che il nuovo lancio di razzi da Gaza non fermerà le politiche punitive contro i detenuti palestinesi. La violenza israelo-palestinese ha subito un'impennata negli ultimi giorni, proprio mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recava in visita con un appello alla calma. Oltre al sanguinoso raid israeliano in un campo profughi palestinese a Jenin, il giorno successivo un attacco palestinese in un insediamento ebraico di Gerusalemme Est ha ucciso sette persone.

In seguito alla nuova ondata di violenze, Israele ha approvato una serie di misure punitive contro i palestinesi. Martedì Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna le presunte aggressioni da parte delle guardie carcerarie contro i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, in particolare contro le donne. Una detenuta palestinese punita con l'isolamento ha tentato di dare fuoco alla sua cella per protesta. Amani Srahneh del Club dei prigionieri palestinesi, un gruppo che rappresenta ex e attuali prigionieri, ha dichiarato che le misure e la politica del nuovo governo israeliano contro i prigionieri" stanno creando una situazione molto tesa.