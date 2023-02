Istat, nel paniere prezzi entrano anche massaggi e riparazione smartphone

Cambia il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione. Quest'anno entrano, trai prodotti rappresentativi dell'evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico. Nel paniere del 2023 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.885 prodotti elementari (1.772 nel 2022), raggruppati in 1.061 prodotti, a loro volta raccolti in 423 aggregati.

Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione.

Secondo le stime preliminari, l’Istat comunica che nel mese di gennaio 2023 l'indice Nic, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua, da +11,6% nel mese precedente.

Per quanto riguarda le novità, i prodotti entrati per rappresentare i cambiamenti nelle abitudini di spesa la visita medica sportiva si aggiunge agli altri servizi medici specialistici a pagamento intero, in relazione al crescente interesse per la pratica sportiva e alle normative vigenti inerenti la certificazione medica per attività sportive anche non agonistiche; la riparazione smartphone è un servizio sempre più richiesto in ragione dell'ormai rilevante diffusione di questi strumenti, che si inserisce nella nuova sottoclasse “riparazione di apparecchiature telefoniche o telefax”. Per quanto riguarda le apparecchiature audio intelligenti si tratta di assistenti vocali che attraverso un software possono essere integrati in speaker e altri dispositivi smart che, interpretando il linguaggio naturale, riescono ad interagire con l'uomo.

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere sono da segnalare anche diversi tipi di frutta e verdura biologica e l'uva senza semi. Per quanto riguarda l'abbigliamento figurano anche i leggings o jeggings da donna che si aggiungono agli altri prodotti dell'aggregato “pantaloni donna”.