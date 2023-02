Festival del Libro di Parigi, l'Italia è l'Ospite d'Onore

L'Italia è invitata come Ospite d'Onore al Festival del Libro di Parigi. Una cinquantina di autori italiani sono attesi nella capitale di Francia, gemellata con Roma, nel quadro della rassegna parigina in programma dal 21 al 23 aprile 2023 al Grand Palais Ephemère di Parigi. Nel manifesto, presentato oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, si vedono un ragazzo e una ragazza a bordo di una Vespa rossa, con la Tour Eiffel sullo sfondo.

Al programma per il Festival du Livre de Paris si affianca quello di Italissimo, il Festival di letteratura e cultura italiane (dal 18 al 23 aprile in diversi luoghi della città) in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali della città, come la Maison de la Poésie, l’Istituto Italiano di Cultura, il Consolato Generale d’Italia, il Théâtre de l’Odéon, il Théâtre Les Déchargeurs, Sciences Po, Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle, i cinema L’Entrepôt e Panthéon, la Maison d’Italie, la Bibliothèque Publique d’Information del Centre Pompidou e le scuole superiori della regione parigina.

Inaugurato nel 1981 come Livre Paris e sottoposto a un radicale rinnovamento nel 2022, quando ha anche assunto la nuova denominazione, il Festival du Livre de Paris è la più importante manifestazione francese e in lingua francofona nel campo dell’editoria, nonché una delle più rilevanti in assoluto a livello europeo. L’Italia torna nel 2023 (dopo 21 anni) a rivestire il ruolo di Paese Ospite d’Onore in Francia, Paese che rappresenta per l’editoria italiana il secondo mercato di sbocco per la cessione di diritti, con 917 titoli venduti nel 2020 (dati Ufficio studi AIE, 2022).