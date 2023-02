Jair Bolsonaro: "Torno in Brasile a marzo per guidare la destra e l'opposizione a Lula"

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro intende tornare in patria “nelle prossime settimane” e guidare l'opposizione di destra al governo del presidente Lula. "Il movimento di destra non è morto e vivrà", ha detto Bolsonaro, che da oltre un mese si trova negli Stati Uniti, in un'intervista al Wall Street Journal. L'ex presidente ha affermato che rientrerà in Brasile il mese prossimo, per difendersi dall'accusa di avere incitato la tentata insurrezione di gennaio a Brasilia ad opera dei suoi sostenitori. "Vogliono addossarmela", ha detto nell'intervista Bolsonaro, sottolineando che durante le violenze si trovava in Florida.

Lo ha detto, come riporta il Washington Post, durante un evento pubblico in una chiesa evangelica. E’ la prima dichiarazione dell’ex presidente brasiliano sul suo rientro in patria.

L'ex presidente ha preso le distanze dal tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio. ''Golpe? Quale golpe? Dov'era il comandante? Dov'erano le truppe, dov'erano le bombe?", ha detto.