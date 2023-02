Kenya, le fiamme devastano la spiaggia dei resort italiani: due turiste ricoverate

Un grande incendio si è sviluppato in Kenya nella spiaggia di Watamu, località balneare che conta in genere una grande presenza di turisti italiani e in cui si trovano diversi resort italiani. Fonti diplomatiche confermano che i resort italiani Barracuda e Lily Palm sono stati colpiti dalle fiamme. Il primo è andato completamente distrutto, dell'altro è stato ridotto in cenere solo il ristorante sul mare.

L'incendio ormai è stato domato e a parte due turiste italiane, ricoverate al District Hospital di Malindi "non in pericolo di vita", gli altri italiani in vacanza a Watamu sono tutti in salvo . L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.