Kiev: "Berlusconi bacia le mani di Putin, insanguinate fino ai gomiti"

È arrivata rapida e durissima la reazione del governo ucraino alle parole pronunciate ieri sera all'uscita dal seggio da Silvio Berlusconi.

Il presidente di Forza Italia aveva affermato che se fosse stato ancora a palazzo Chigi “non sarei mai andato a palare con Zelensky, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. Aveva anche aggiunto che la Casa Bianca avrebbe dovuto proporgli un “piano Marshall” per ricostruire il paese in cambio di un cessate il fuoco, e in caso di rifiuto cessare gli aiuti economici e militari.

L'esecutivo e la maggioranza, mentre dalle opposizioni già si parlava di “parole gravissime”, erano subito corsi ai ripari: una nota di palazzo Chigi ha ribadito il sostegno “saldo e convinto” a Kiev, il il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che Forza Italia, di cui è coordinatore nazionale, è “a favore dell'indipendenza dell'Ucraina, dalla parte dell'Europa, della Nato e dell'Occidente”, un comunicato ufficiale del partito precisava che il leader “ha solo spiegato che nessuno è esente da responsabilità”.

In una dichiarazione al Giornale in edicola oggi, Berlusconi stesso ha corretto il tiro: "Noi abbiamo sempre appoggiato e appoggiamo sempre la posizione del governo, dell'Europa, degli Stati Uniti e della Nato sull'Ucraina. Non ci siamo tirati indietro e continueremo a farlo. Ho detto solo che nella condizione data per favorire uno spiraglio di pace che faccia venire meno questa tragedia che brucia vite civili e militari bisogna pensare a un forte impegno anche finanziario per la ricostruzione dell'Ucraina. Non sto dalla parte di Putin. Questo deve essere chiaro"

Tutte queste rassicurazioni non sono state però sufficienti al governo ucraino: "Le accuse insensate di Berlusconi contro Zelensky sono un tentativo di baciare le mani di Putin, insanguinate fino ai gomiti. Un tentativo di dimostrare la sua lealtà al dittatore russo", è la replica affidata a Facebook da Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri, che ha anche ricordato di aver lavorato in Libia nel 2010 quando Berlusconi incontrò Gheddafi e "baciò le mani del dittatore per mostrare lealtà. Diffondendo la propaganda russa, incoraggia Mosca a continuare i suoi crimini e quindi ha responsabilità politica e morale. Apprezziamo invece molto la pronta risposta di Meloni, che ha riaffermato l'incrollabile sostegno all'Ucraina".

Durissimo anche il consigliere della presidenza Mykhailo Podolyak, che a Repubblica ha definito Berlusconi “un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa”, invitandolo a “gettare la maschera” e ammettere "di essere a favore del genocidio del popolo ucraino".