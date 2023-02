Nuovi palazzi a Pyongyang: l'annuncio di Kim Jong-un (di nuovo in pubblico) con la figlia

Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, è riapparso pubblicamente al fianco della figlia Kim Ju-ae. Questa volta, come si vede nelle immagini diffuse dai media locali, i due hanno partecipato a una cerimonia per il lancio di un nuovo progetto edilizio nella zona di Sopo a Pyongyang. Il piano prevede la costruzione di una "strada" con circa 4.100 case nella capitale nonostante il Paese stia attraversando un periodo di carestie e crescenti difficoltà economiche. Nel 2021, Kim aveva svelato un piano per costruire 50.000 nuove case a Pyongyang entro il 2025. I media locali hanno riportato il completamento dei primi 10.000 appartamenti l'anno scorso, incluso un grattacielo di 80 piani. Nelle immagini fornite da Kcna, si vedono il leader nordcoreano e sua figlia circondati da vari membri del governo: un nuovo esempio di come Kim Ju-ae starebbe guadagnando una maggiore presenza nella vita pubblica partecipando a importanti eventi del regime. Negli scatti, padre e figlia impugnano la pala per scavare nella sabbia insieme agli alti funzionari, si scambiano sguardi e si tengono per mano. Sempre mano nella mano, vestiti di nero, salutano la folla in festa.

La crescente presenza della figlia di Kim in occasioni importanti come il 75esimo anniversario della fondazione dell'esercito nordcoreano ha aperto numerosi interrogativi. La giovane è apparsa per la prima volta sui media statali il 19 novembre dello scorso anno, quando ha accompagnato il padre ad assistere al test di un missile balistico intercontinentale (ICBM). I media nordcoreani di rado diffondono informazioni sui parenti stretti della dinastia Kim, che ha governato il Paese con il pugno di ferro dagli anni '40, e la ragazza finora non aveva fatto eccezione, visto che la propaganda non aveva mai nemmeno riconosciuto la sua identità prima dell'esistenza. La sua presenza nella propaganda del regime ha scatenato ogni tipo di speculazione sulla possibilità che Kim Jong-un la designi come suo successore, anche se la maggioranza degli esperti ritiene che sia troppo presto e che il regime voglia semplicemente ritrarre il leader come un padre di famiglia.