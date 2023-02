La Cassazione annulla il sequestro di 141 milioni all'"architetto di Putin"

La Cassazione ha annullato il maxi sequestro da 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili nei confronti di Lanfranco Cirillo, vissuto in Russia per oltre venti anni, noto come 'l'architetto di Putin' per la vicinanza con il leader russo.

La Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa della moglie dell'imprenditore, difesa dall'avvocato Guido Alleva, ha annullato per questioni di diritto il sequestro disposto nell'agosto 2022 dal tribunale di Brescia.

Sono ancora da depositare le motivazioni della decisione che è stata rinviata al Tribunale del Riesame di Brescia per rivalutare la misura adeguandosi ai principi di diritto sanciti dalla Cassazione.

Il dissequestro dei beni - fra cui lussuose abitazioni, un elicottero, disponibilità bancarie, denaro contante, gioielli, opere di arte moderna e contemporanea di autori famosi e svariati altri beni di lusso - arriva a meno da una settimana dall'inizio del processo a Brescia a carico di Cirillo, che si terrà il 23 febbraio.

Il sequestro preventivo era scattato il 3 agosto 2022 ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Brescia coordinata dalla Procura distrettuale guidata da Francesco Prete con le accuse di reati tributari (contrabbando e dichiarazione infedele), riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.