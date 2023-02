La Cometa dei Neanderthal immortalata alla distanza minima dalla Terra

Arriva da Lanciano, Chieti, uno dei migliori scatti della Cometa dei Neanderthal, in queste ore alla distanza minima dalla Terra (42 milioni di chilometri). Una suggestiva cartolina dallo Spazio, densa di dettagli, pubblicata dal Gruppo Astrofili Frentani e realizzata da Attilio Bruzzone e Antonio Ferretti.

“Questa piccola montagna volante larga un chilometro, fatta di ghiaccio e polvere - spiegano gli Astrofili - è un visitatore dal nostro lontano passato: i calcoli orbitali mostrano che visitò i nostri cieli ben 50.000 anni fa. Comete come questa sono la memoria di un Sistema Solare antico”. Non a caso il suo nome è dedicato ai nostri antenati, che per ultimi la ammirarono migliaia di anni fa.

Alle 19:11 ora italiana di ieri la cometa si è trovata alla distanza minima di 42.471.730 chilometri dalla Terra.

Ultimissime opportunità per osservarla, dato che si sta allontanando dal Sole, da stanotte anche dalla Terra, e sparirà gradualmente dalla nostra vista per altri 50mila anni. La cometa sarà ancora visibile, anche se con difficoltà, fino al 5 febbraio, quando ci sarà il disturbo della Luna piena.

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e astronomica e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione ha svolto oltre 250 manifestazioni scientifiche in Abruzzo e Molise alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività nelle scuole.

Dati tecnici sull'immagine: obiettivo Canon 200mm, camera ZWO ASI 268m, 35 pose da 5 minuti guidate sulla cometa, elaborazione con Pix Insight.