La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Cospito: l'anarchico resta al 41 bis

È stato rigettato dalla Cassazione il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico, in sciopero della fame da quasi quattro mesi, detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano.

La decisione è arrivata dopo otto ore di Camera di Consiglio.

Il regime di 41bis, carcere duro, resta dunque in vigore per l'anarchico. La decisione è stata presa dai giudici della I sezione della Suprema corte.

I supremi giudici, che hanno rigettato il ricorso della difesa di Cospito, non hanno accolto la richiesta della procura generale che nella requisitoria scritta aveva chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis per l'anarchico. ''Emerge nella motivazione dell'ordinanza impugnata - scriveva il pg Pietro Gaeta - una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico''.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Questa la decisione della Suprema Corte che ha respinto il ricorso della difesa di Alfredo Cospito dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza di Roma al reclamo avanzato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini contro il 41 bis.

Nei giorni scorsi al suo legale Flavio Albertini Rossi e ai sostituti processuali del suo difensore che sono andati a trovarlo all'ospedale San Paolo in diverse occasioni, Alfredo Cospito aveva detto che, in caso di pronuncia negativa per lui della Cassazione, avrebbe smesso con gli integratori che aveva ricominciato ad assumere dopo il parere favorevole del pg della Suprema Corte, Pietro Gaeta, alla revoca del 41 bis. Grazie agli integratori alcuni suoi valori, arrivati a soglie minime pericolose per la sua salute, erano migliorati. Cospito è in sciopero delle fame dall'ottobre del 2022.

La reazione della difesa

''Leggendo i pareri favorevoli della Dna, Dda, Dap inviati al Ministro avevamo capito che la decisione ministeriale fosse stata politica e non giuridica. Dopo la lettura della requisitoria del pg Gaeta pensavamo che il diritto potesse tornare ad illuminare questa buia vicenda. La decisione di questa sera dimostra che ci sbagliavamo''. Cosi l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, dopo la decisione della Cassazione di rigettare il ricorso presentato.

La sentenza con cui la Cassazione ha confermato il 41 bis ad Alfredo Cospito "è una condanna a morte". È la prima reazione dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, secondo quanto appreso dall'Agi.