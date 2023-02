La Fed alza i tassi di interesse di altri 25 punti base, ai massimi dal 2007

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%, ai massimi dal settembre 2007. Lo riferisce in una nota, al termine dell'ultimo incontro il Fomc (il comitato di politica monetaria della Federal reserve).

A motivare la decisione, l'inflazione, che ha rallentato la corsa ma resta elevata e per questo rende necessari i nuovi rialzi dei tassi, riferisce la banca centrale americana in una nota, al termine della due giorni di riunione. "L'inflazione rimane elevata, a causa degli squilibri della domanda e dell'offerta legati alla pandemia, all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia e a pressioni più ampie sui prezzi".

"Nel determinare l'entità dei futuri rialzi terremo conto degli sviluppi economici e finanziari. Siamo fortemente impegnati a far tornare l'inflazione al target del 2%", mette in evidenza la nota, dalla quale emerge che la Fed ha votato all'unanimità per il rialzo dello 0,25%.

La Federal Reserve ha dunque ribadito che saranno ancora necessari altri rialzi dei tassi d'interesse, ma probabilmente a un ritmo inferiore rispetto a quello tenuto negli ultimi 7-8 mesi, dato che nel comunicato pubblicato non si parla più di "passo" dei rialzi, ma di "entità" di questi in relazione alla situazione economica.

"La guerra della Russia contro l'Ucraina sta causando enormi difficoltà umane ed economiche e sta contribuendo all'elevata incertezza globale. Il Comitato è molto attento ai rischi di inflazione", spiega ancora la Fed.

L'aumento di oggi è in linea con le attese degli analisti. Si tratta dell'ottavo rialzo dei tassi consecutivo. A dicembre, la Fed aveva alzato i tassi di 50 punti base; nelle quattro riunioni precedenti, tra giugno e novembre, li aveva sempre alzati di 75 punti base.