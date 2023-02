Il Festival delle Lanterne segna la fine del Capodanno cinese

Come l'Epifania “che tutte le feste si porta via”… con la Festa delle Lanterne la Cina saluta definitivamente il vecchio anno e archivia i festeggiamenti del Capodanno, iniziati lo scorso 22 gennaio.

Simbolo della festa è la lanterna, simbolo di buon auspicio, originariamente fatta di carta e adesso declinata in varianti più moderne che quest'anno recano il segno zodiacale del Coniglio che marca il nuovo anno combinato con la parola “fu” che significa 'felicità, buon fortuna'.

La Festa delle Lanterne cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare che corrisponde anche con la prima notte di luna piena del calendario cinese, simbolo di riunione familiare. E quest'anno per la prima volta dall'inizio della pandemia, in Cina, le famiglie si sono potute nuovamente riunire, nonostante gli appelli alla prudenza, dopo la sospensione delle restrizioni imposta dalla politica della tolleranza zero.

Le autorità sanitarie cinesi del China Center for Disease Control (Cdc) hanno fatto sapere che il numero dei decessi nelle cliniche e dei ricoveri per covid continua a registrare un trend "al ribasso", dopo che un'ondata di contagi ha colpito il Paese nelle ultime settimane. Non si sono avverate, insomma, secondo le autorità, le drammatiche previsioni su un aumento esponenziale dei contagi dovuto, anche, alla riapertura delle frontiere.