La gondola in passato era utilizzata in battaglia. Rivelato il segreto di Stato di Venezia

Non è sempre stata l’imbarcazione leggera e decorata, adatta alle passeggiate degli innamorati, come quella che siamo abituati ad osservare nei canali veneziani.

La gondola cinquecentesca, "rinforzata, simmetrica, molto simile ai vascelli pirata vichingo-normanni, rialzata a entrambe le estremità, era munita di robusti ferri acuminati a rostro in basso e ascia in alto, sia a prua che a poppa, per andare contro le barche nemiche e sfondarne il fasciame", spiega Camuffo. "Venezia istituì una flotta fluviale destinata a piccole e veloci incursioni, caratterizzata da barche manovrabili in spazi ristretti e in entrambe le direzioni (avanti e indietro senza doversi girare), robuste e dotate di rostri per affondare le imbarcazioni nemiche".

A rafforzare la tesi del segreto militare è l'analisi delle rappresentazioni cinquecentesche della gondola: queste, oltre a essere scarse, sono molto stilizzate o piccole, tali da non far emergere le nuove caratteristiche della barca. Il silenzio per quasi un secolo appare quindi giustificato da serie ragioni di Stato. Venezia alla fine del Cinquecento arrivò a possedere10.000 gondole, contro le 400 di oggi.