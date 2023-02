La Guardia Costiera in soccorso di due motopesca con 350 persone a bordo a sud est della Sicilia

Gli arrivi dei migranti, a sud della Sicilia, non si fermano. È in corso un'imponente operazione di salvataggio che sta coinvolgendo i mezzi della Guardia costiera proprio del versante sud orientale dell’isola. A quanto apprende l'AGI sono in attesa di soccorsi due motopescherecci con a bordo circa 350 migranti ciascuno.

Tra le 32 persone sbarcate a Lampedusa dopo un'operazione di soccorso della capitaneria di porto, anche un neonato che ha viaggiato insieme allo zio. Una donna, con problemi di disidratazione e ipotermia, è stata accompagnata al poliambulatorio. Il barchino di 6 metri su cui viaggiavano è partito da Sfax, in Tunisia. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Ghana e Guinea.

Per i 109 soccorsi dalla Sea Eye si avvicina il momento in cui lasceranno la nave, dopo un lungo viaggio. L’arrivo a Napoli, della nave della ONG tedesca,è previsto per domani, intorno alle 7. Dalle prime notizie pervenute, dei 109 migranti attesi, 35 sarebbero minori, 22 di questi non accompagnati, e 18 donne, di cui una in stato di gravidanza.