La modella di Hong Kong uccisa e fatta a pezzi: accusati di omicidio l'ex marito e i genitori di lui

L’ex marito e gli ex suoceri di Abby Choi, popolare modella e influencer di Hong Kong uccisa e ritrovata a pezzi venerdì scorso, sono comparsi oggi in tribunale, dopo che nei loro confronti è stata formulata l'accusa di omicidio. Erano stati arrestati dopo che la polizia ha trovato venerdì parti del corpo di Choi nascoste in un frigorifero in una casa di Lung Mei Tsuen, una zona periferica di Hong Kong.

L’ex marito, Alex Kwong, suo padre Kwong Kau e suo fratello Anthony Kwong hanno ricevuto l'accusa principale. La madre dell'ex marito, Jenny Li, è accusata invece di aver intralciato la giustizia. I quattro sono stati messi in custodia senza cauzione. L’udienza del caso è stata aggiornata a maggio.

Choi, 28 anni, era una modella e influencer con più di 100mila follower su Instagram. Era scomparsa da giorni; venerdì sono state trovate parti del suo corpo, mentre solo domenica è stata ritrovata la testa.