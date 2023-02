La nave Sea Eye con 109 persone soccorse andrà a Napoli, non più a Pesaro

Ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale. 109 persone sono state soccorse dall'equipaggio di Sea Eye. Per due persone, tra cui la mamma di un neonato, non c'è stato nulla da fare. "Abbiamo potuto recuperare solo i corpi", dicono da bordo. Le persone coinvolte, spiega la ong, avevano trascorso "sei giorni su un'imbarcazione inadatta all'alto mare". L'emergenza è stata rilevata e segnalata dall'aereo da ricognizione civile "Seabird" gestito della ong tedesca Sea-Watch nel tardo pomeriggio di giovedì. La Sea-Eye 4 era l'unica nave di soccorso presente nella zona in quel momento ed ha seguito la segnalazione immediatamente, giungendo in sei ore sul posto. Molti dei sopravvissuti vengono curati nell'ospedale della nave, e uno di loro "era in condizioni così gravi che è stata evacuata dalle autorità maltesi con un elicottero di soccorso". "Negli ultimi sei anni - ha affermato Gorden Isler, presidente di Sea-Eye - in più di due dozzine di missioni, siamo sempre arrivati in tempo per evitare la perdita di vite umane. Ma questa volta siamo arrivati troppo tardi per due persone". Il porto “sicuro” assegnato è Pesaro, a cinque giorni di navigazione, un eternità. Poi fortunatamente qualcuno ci ha ripensato: il nuovo porto sicuro è Napoli.

“Eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro". Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, annunciando la decisione del ministero degli Interni di annullare l'approdo a Pesaro. "È disumano tenere in nave bambini e persone in condizioni psico-sociosanitarie precarie per tanti giorni e migliaia di chilometri - ha aggiunto Ricci -. L'approdo in porti lontani è irrazionale".

Twitter @seaeyeorg/PietroBertora Migranti salvati dalla Sea Eye